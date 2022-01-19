برامج أمنية لشرطة دبي في معرض «إنترسك»

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، أهمية مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في معرض ومؤتمر الأمن والسلامة «إنترسك» لعرض أحدث تقنيات شرطة دبي وبرامجها الأمنية والذكية في القطاع الشرطي.جاء ذلك في زيارته منصة شرطة دبي بالمعرض.

واطلع اللواء ابن فهد على البرامج الأمنية الإلكترونية والذكية، والتي تمثلت ببرامج تدريبية لقطاع الأمن الخاص، والتطبيق الذكي، والموقع الإلكتروني الجديد لشرطة دبي، ولعبة إكسبو، والمعدات الخاصة بالفرق التخصصية «SWAT»، ومنصة «E-Crime»، و«بنتلي»، وتطبيق «حماية»، ورادار «جهاز مراقبة معابر المشاة» .

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