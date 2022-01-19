صقر غباش ورئيس مجلس النواب المصري يبحثان تعزيز العلاقات

المصدر: دبي - البيان

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عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات، في مقر المجلس بأبوظبي مع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات بدعوة من المجلس، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين بما يواكب العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدماً في شتى المجالات.







تعزيز التنسيق







وتم خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين، وتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل بين البلدين، وتبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية بين الجانبين، وعقد لقاءات برلمانية ثنائية بهدف التنسيق البرلماني خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية بما يجسد رؤية قيادتي البلدين وبما يواكب المصالح المشتركة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين.





ترحيب





ورحب معالي صقر غباش بمعالي المستشار حنفي جبالي، والوفد البرلماني المرافق، وقال «ننظر بتقدير بالغ ونثمن عالياً تلبيتكم لدعوتنا، وحرصكم والوفد المرافق، على التواصل مع المجلس الوطني الاتحادي والعمل الجاد على تعزيز علاقات البلدين. لاسيما في الأوضاع الراهنة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19».



حضر اللقاء كل من ناعمة الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس وعائشة راشد ليتيم وخلفان الشامسي وكفاح الزعابي وشذى النقبي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.





عمق العلاقات





وأكد معالي صقر غباش عمق وخصوصية العلاقات الأخوية والتاريخية والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وشعبيهما، والتي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»طيب الله ثراه«، وتزداد متانة وصلابة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة»حفظه الله«،وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي»رعاه الله«وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وأشاد معاليه بالجهود التي يبذلها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس جمهورية مصر العربية، في تعزيز الأمن والاستقرار في مصر، ومكافحة الإرهاب، والإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في شتى المجالات وخاصة تعزيز التنمية والنمو الاقتصادي من خلال إقامة العديد من المشروعات التنموية والإسكانية وغيرها.





التعاون البرلماني





إلى ذلك أكد معالي صقر غباش والدكتور حنفي جبالي أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين الذي يعد نموذجاً للتعاون البرلماني على المستوى العربي بما يخدم القضايا العربية والإسلامية لا سيما حشد الدعم والتأييد للقضايا ذات الأولوية خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية، مع التأكيد على أهمية التنسيق العربي لتكون المجموعة العربية في الاتحاد فاعلة وصوتها مسموعاً في الدفاع عن القضايا العربية.



كما أكد رئيسا المجلسين أهمية التعاون والتنسيق البرلماني في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية بشأن مواجهة تداعيات جائحة فيروس»كوفيد-19«، ودعم عملية التوزيع العادل للقاحات على مستوى العالم.





إشادة





من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية على متانة علاقات الأخوة والصداقة المتجذرة والراسخة التي تربط الدولتين والشعبين الشقيقين، وأشاد بقوة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ومصر والتي تطورت خلال السنوات الأخيرة، حيث تعتبر دولة الإمارات الأولى عربياً ودولياً في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.



وعبر معالي رئيس مجلس النواب المصري، عن سعادته بوجوده في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المجلس الوطني الاتحادي، مشيداً بما تحققه دولة الإمارات من تقدم في شتى المجالات، مؤكداً اعتزاز الشعب المصري بالأخوة والشراكة التي تجمع بين الشعبين خاصة وأن علاقات البلدين اتسمت على مدار التاريخ بالمودة والاحترام والتقدير المتبادل.



وقال أوجه تحية تقدير إلى قيادة الدولة وللحكام وشعب الإمارات وأنا فخور جداً عندما أرى دولة الإمارات على هذا المستوى المتقدم، كما أشكركم على حسن الضيافة والكرم منذ وصولنا إلى دولة الإمارات متمنياً لدولة الإمارات كل التقدم والازدهار والرخاء والأمن والاستقرار.

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