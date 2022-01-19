«إنترسك» يختتم فعالياته بعرض أفضل حلول الأمن والسلامة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم معرض إنترسك 2022 فاعليته أمس بنجاح كبير بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الأمن والسلامة، وعقد على هامش المعرض الذي أقيم في الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، العديد من الندوات النقاشية التي تناولت أبرز المستجدات في هذا المجال، حيث شهد المعرض حضور 500 متحدث رسمي، ومشاركة ألف شركة متخصصة بهدف تبادل الخبرات.





أبرز الحلول





واستعرض المشاركون في المعرض أبرز الحلول التكنولوجية في مجال الأمن والسلامة منها عرض كاميرات التعرف على الوجوه ونظام البصمة عن بعد وربطه بأنظمة الفتح والإغلاق، إضافة إلى إلقاء الضوء على التطور الكبير الذي شهدته الأدوات والآليات التي تستخدم في مجالات السلامة والوقاية من الحرائق بطريقة تساعد في منع وقوع الحريق أو زيادة فرص النجاة في حالة وقوعه باعتماد مواصفات تعتبر الأحدث عالمياً في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.





الأمن السيبراني





من ناحية أخرى استعرضت هواوي، الشركة العالمية الرائدة في توفير البنية التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات، في معرض إنترسك 2022 الجيل التالي من حلول ومعايير واستراتيجيات الأمن السيبراني المصممة لمساعدة المؤسسات في الشرق الأوسط على تلبية متطلباتها الأمنية الشاملة، وسلطت هواوي الضوء على كيفية تمكين العملاء من تحقيق أهداف التحول الرقمي بأمان ومرونة تحت شعار «حماية المستقبل الرقمي»، وذلك في إطار مؤتمر خدمات الطوارئ والأمن والسلامة الرائد في المنطقة.





حلقات نقاشية





وناقش المشاركون من 120 دولة وحكومة وقادة قطاع الأمن آخر التطورات الأمنية، وشارك خبراء هواوي الإقليميون والعالميون خلال المعرض في حلقات نقاشية مختلفة، بالإضافة إلى تقديم محاضرات أساسية حول موضوعات الأمن السيبراني الشائعة، وشارك جونج شاوشين، كبير خبراء الأمن السيبراني في مكتب هواوي العالمي للأمن السيبراني وحماية خصوصية المستخدم، خلال اليوم الأول من المعرض في حلقة نقاشية حول الانتقال من الأمن السيبراني إلى المرونة السيبرانية، وأهمية نشر خطط المرونة على مستوى منظومة العمل، كما تحدث ألويسيوس تشيانج، رئيس قسم الأمن في شركة هواوي الإمارات، عن مراقبة «الميتافيرس» (Metaverse) والتعامل مع التحديات الأمنية في عالم لم يضع بَعد حدوداً بين المجالين الافتراضي والمادي.



وألقى نديم عبد الرحيم، خبير قطاع الأمن الحكومي في هواوي الشرق الأوسط، كلمة رئيسية في اليوم الثاني تسلط الضوء على كيفية عمل الأمن السيبراني كأساس للمدن الذكية في المستقبل، وتتضمن حلولاً مبتكرة يمكن أن تساعد في بناء المدن الآمنة والمرنة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز