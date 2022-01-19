عمار النعيمي يستقبل القنصل العام الأمريكي

المصدر: عجمان - وام

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بمجلسه في ديوان الحاكم أمس ميغان جريجونيس قنصل عام الولايات المتحدة الأمريكية في دبي التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة تسلمها مهام عملها لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد حاكم عجمان بالقنصل العام الأمريكي، متمنياً لها طيب الإقامة والتوفيق والنجاح والسداد في أداء مهام عملها الجديد بما يسهم في توطيد العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف الميادين.

علاقات



وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقة المتينة التي تربط الإمارات والولايات المتحدة في العديد من المجالات.

نهضة



وأعربت القنصل العام الأمريكي عن سعادتها بلقاء سمو ولي عهد عجمان، مشيدة بعمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلادها وبما تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية شاملة في كافة الميادين. حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

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