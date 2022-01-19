منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع يستضيف متحدثين محليين وعالميين بارزين

المصدر: البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تقام خلال الفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري، الدورة السابعة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، تحت شعار (نحو المستقبل)، وتنظمهُ هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية ومعهد إدارة المشاريع، ويستضيف المنتدى متحدثين محليين وعالميين بارزين.

وأكَّدَت موزة المري، مدير إدارة تنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، رئيس اللجنة العليا المنظّمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع أن المنتدى سيستضيف متحدثين محليين وعالميين يمثلون العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية، الأمر الذي سيُثري جلسات المنتدى بتجارب وخبرات جعلت من أصحابها بارزين في مجالات أعمالهم وفي إدارة مشاريعهم في القطاعين العام والخاص محلّياً وعالمياً.

وتضم قائمة المتحدثين البارزين، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ومعالي سارة الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومعالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والسيد مايكل ديبريسكو الرئيس التنفيذي المنتدب رئيس العمليات في معهد إدارة المشاريع، ومعالي آن ماري إدراك وزيرة المواصلات السابقة في فرنسا، والدكتورة بيبا مالغرين رائدة أعمال في مجال التكنولوجيا، ومستشارة سابقة للرئيس الأمريكي جورج بوش، والسيد شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، والسيدة ميرنا عارف المدير التنفيذي لشركة مايكروسوف مصر، والسيد كريستفور سيمور المدير العام لشركة Mott MacDonald، والبروفيسور مارك اسيوسيتو من جامعة هارفارد، والسيد صقر عريقات الشريك المؤسس في رايدرمارك، والدكتورة تالي شاروت أكاديمية وباحثة في علم الأعصاب، والسيدة دروبا ديالال مستشار في الاستراتيجية والتحول المؤسسي، والسيد محمد رشدي مستشار أول للتحول المؤسسي في International Finance Corporation بالولايات المتحدة الأمريكية، والسيد بدر محمد بورشيد الحائز على جائزة أفضل مدير مكتب مشاريع لعام 2020 ورئيس معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية، والسيد محمد الريس مدير إدارة تقنية المعلومات في مجموعة اينوك، ومتحدثين آخرين من شركات ومؤسسات محلية وعالمية."

التجارب الناجحة

وقالت المري: "تحظى إدارة المشاريع بأهمية كبرى في الاقتصاد العالمي لأنها أي إدارة المشاريع لا تقتصرُ فقط على مشاريع البنى التحتية والمشاريع الإنشائية بل تتعداها إلى الكثير من المهام والمسؤوليات الإدارية والإشرافية والأعمال اليومية لأن الأنشطة والفعاليات المختلفة في حياتنا اليومية وخاصة على مستوى الأعمال هي مشاريع تتطلب إدارة فعّالة لتحقيق الأهداف المرسومة والإنجازات المطلوبة وفق خططٍ قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد. ويلعب مديرو المشاريع عادة دورا حيوياً ومهماً وحاسماً في تنفيذ الاستراتيجيات والخططٍ الطموحة التي ترسمها الهيئات والمؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص، لذا يجب على الهيئات والشركات والمؤسسات العمل على إعداد "قادة" في إدارة المشاريع وليس مديري مشاريع فقط وذلك من خلال تبادل المعرفة والخبرات المختلفة والاستفادة من التجارب الناجحة بين بلدان العالم بهدف تكوين منظومة ناجحة ومستدامة لإدارة المشاريع.

وأضافت إن الاحتكاك بذوي الخبرة العملية من خلال منصات التواصل المختلفة مثل منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، يتيح لمديري المشاريع المستقبليين اكتساب المعرفة والاستفادة من تجربة الخبراء والمختصين وأصحاب القرار العالميين في عالم الاقتصاد والأعمال. حيث سيتناول المتحدثون الرسميون للمنتدى مواضيع عدة تتماشى مع أحدث المستجدات والتغييرات وعلى الأخص ما حدث بسبب تأثر الاقتصاد العالمي بجائحة كورونا، التي دفعت الحكومات وصانعي القرار إلى تبني سياسات وخطط واستراتيجيات للإدارة المرنة لمشاريع الاقتصاد العالمي وتحويل التحديات إلى فرصٍ رابحة ونجاحات وإنجازات تنسجم مع الوضع العالمي الراهن.

وختمت موزة المري بالقول: "إن مشاركة العديد من الخبراء المحليين والعالميين البارزين في مجال إدارة المشاريع في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع ومنهم المتحدثين الرئيسيين سيثري هذه التجربة، التي تنظمها الهيئة للمرة السابعة، وستلعب مشاركة هؤلاء الخبراء بلا شك دورا في استقطاب العديد من المشاركات من دول المنطقة والعديد من دول العالم لاسيما وأن إدارة المشاريع تمثل أحد أهم الجوانب، في مسيرة التقدم والنمو في جميع المجالات وعلى الأصعدة كافة."

الجدير بالذكر أن الدورة السابعة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع تضم (6) دورات متقدمة، وأكثر من (30) جلسة تشمل (3) كلمات رئيسة و(4) جلسات متزامنة و(5) جلسات حوارية، وسيشارك بالمنتدى أكثر من (40) متحدث يناقشون عدداً من المحاور المتنوِّعة منها: (إدارة المشاريع في اقتصاد المعرفة)، (إدارة فوائد المشاريع)، (علم البيانات في إدارة المشاريع)، (الذكاء الاصطناعي)، (مكاتب إدارة المشاريع المستقبلية) و(التحوّل الديناميكي، الذي يركّز على الانسان).

برعاية #حمدان_بن_محمد.. تقام خلال الفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري، الدورة السابعة من منتدى #دبي العالمي لإدارة المشاريع، تحت شعار "نحو المستقبل" https://t.co/j6feMUT0jr#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/YqMEC4P4Zm — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 18, 2022

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