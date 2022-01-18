وزير خارجية المالديف يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على الإمارات

المصدر: وام

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تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم اتصالا هاتفيا من معالي عبدالله شاهد وزير الشؤون الخارجية في جمهورية المالديف.

وأدان معاليه الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات عقب تعرضها لهذا الهجوم الإرهابي الجبان.

كما عبر معاليه عن خالص تعازيه في ضحايا هذا العمل الإرهابي وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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