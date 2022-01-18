تبرعات مبادرة «لنجعل شتاءهم أدفأ» تتجاوز المستهدف وتصل إلى 11 مليون دولار

المصدر: دبي- البيان

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بلغت قيمة التبرعات لمبادرة «لنجعل شتاءهم أدفأ»، التي تم إطلاقها بالشراكة مع «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وشركة «جالاكسي ريسر» العالمية المتخصصة في مجال الألعاب الافتراضية الرقمية، والتي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، وتشرف على أعمال وأنشطة اليوتيوبر الشاب حسن سليمان «أبوفلة»، أكثر من 11 مليون دولار، متخطية الهدف الذي تم وضعه والمقدر 10 ملايين دولار بهدف تقديم الدعم لأكثر من 100000 أسرة من اللاجئين والمحتاجين في العالم العربي وأفريقيا، لمساعدتهم على تخطي برد الشتاء القارس، وتأمين احتياجاتهم الأساسية لتجاوز مصاعبه وإعادة الدفء إلى خيامهم وأماكن وجودهم وتجمعهم.

ومبادرة «لنجعل شتاءهم أدفأ»، التي أعلنت عنها حملة «أجمل شتاء في العالم» في السادس من الشهر الجاري هدفت إلى دعم الشعوب التي تعاني ظروفاً صعبة جراء برد الشتاء، ومساندة اللاجئين الذين اضطرتهم ظروفهم إلى سكن الخيام في العالم العربي وأفريقيا، عبر نشر الدفء في خيمهم وأماكن وجودهم، وذلك تأكيداً على الروح الإنسانية لشعب الإمارات، واستمراراً لنهج القيم الأصيلة لأبنائه الذين لم يتأخروا يوماً عن إغاثة المحتاجين حول العالم، ليصدق فيهم وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «أطيب شعب في العالم».

وتعاونت حملة «أجمل شتاء في العالم» مع اليوتيوبر الشاب حسن سليمان «أبوفلة»، أحد أبرز صنّاع المحتوى المتخصص بالألعاب الإلكترونية والترفيهية في المنطقة العربية، في المبادرة الإنسانية التي ستوفر الدعم لمئات الآلاف ممن هم بحاجة للمساندة.

وتتولى «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» و«الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام» شراء المستلزمات والحاجيات الأساسية مثل البطانيات والأغطية والملابس الشتوية وأجهزة التدفئة من مساهمات المتبرعين، وتقديمها بشكل مباشر للاجئين والنازحين في كلٍ من الأردن والعراق ولبنان، كما ستشمل المساعدات الأفراد والأسر الأشد حاجة في سوريا ومصر.

وتقدّر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن هناك 3.8 ملايين شخص من لاجئي ونازحي المنطقة العربية، إضافة إلى الملايين في أفريقيا ممن يعانون برد الشتاء ويحتاجون إلى مساعدة مستدامة لتجاوز الظروف المناخية الصعبة.

وكان أبو فلة أعلن عند إطلاق المبادرة أنه سيحبس نفسه في غرفة زجاجية ولن يغادرها حتى جمع المبلغ المطلوب كاملاً بواقع 10 ملايين دولار، في وسط مدينة دبي الحيوي، الذي يزوره الملايين من مختلف أنحاء العالم، وتحديداً في منطقة «برج بلازا» في محيط برج خليفة، أطول مبنى من صنع الإنسان في العالم، ليبث من هناك المحتوى الخاص بالمبادرة على قناته في اليوتيوب في بث حي يستمر حتى اكتمال جمع المبلغ المطلوب، ويشجع المساهمين من كل مكان على دعم اللاجئين والمحتاجين لتجاوز الشتاء وظروفه القاسية خلال الأشهر الأولى من عام 2022.

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