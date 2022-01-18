وزير خارجية العراق يدين ويستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور فؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق.

وأكد معاليه خلال الاتصال الهاتفي إدانته واستنكاره للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية والذي يشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

كما أكد معاليه تضامن بلاده مع دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا متقدما بالتعازي في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي ومعربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز