محمد بن زايد يتلقى اتصالاً من الرئيس المصري أكد خلاله وقوف بلاده إلى جانب الإمارات

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوت المسلحة، اتصالاً هاتفياً من فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة شدد خلاله على إدانة مصر واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية .. مؤكداً وقوف مصر إلى جانب الإمارات، ورفضها لأي مساس بأمنها أو استقرارها.

وعبر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاتصال، عن دعم مصر لدولة الإمارات في كل ما تقوم به من إجراءات وخطوات لضمان أمنها وسيادتها في مواجهة العدوان الحوثي الآثم والمخالف لكل القوانين والأعراف الدولية .. مؤكداً ارتباط أمن دولة الإمارات واستقرارها بالأمن القومي المصري وذلك امتداداً للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما قدم الرئيس السيسي تعازيه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في ضحايا الاعتداءات الإرهابية الحوثية متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس المصري على مواقفه ومشاعره الأخوية الصادقة تجاه الإمارات وشعبها، داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.

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