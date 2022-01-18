محمد بن زايد يتلقى اتصالاً من رئيس إسرائيل أدان خلاله الاعتداء الحوثي على الإمارات

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة يتسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل، أدان فيه الاعتداءات الإرهابية الحوثية التي تعرضت لها مواقع مدنيّة في دولة الامارات العربية المتحدة ، مؤكداً رفض بلاده لهذه الاعتداءات، وتأييدها التام لدولة الإمارات في كل ما تقوم به لمواجهتها والدفاع عن أمنها وسيادتها.

وقدم الرئيس الإسرائيلي خلال الاتصال تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ضحايا الاعتداءات الإرهابية وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن شكره للرئيس الإسرائيلي على ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الإمارات وشعبها.

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