محمد بن زايد يتلقى اتصالاً من ولي عهد الكويت يدين خلاله الاعتداء الحوثي على الإمارات

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة أعرب خلاله عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت والمناطق المدنية في دولة الإمارات والتي أسفرت عن قتلى ومصابين مدنيين وترويع الآمنين.

وأكد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال الاتصال .. تضامن الكويت ووقوفها قيادةً وحكومةً وشعباً إلى جانب دولة الإمارات وشعبها الشقيق.

كما أعرب سموه عن تعازيه بضحايا الاعتداء الإرهابي وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين .. وقال " نسأل المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها الشقيق من كل مكروه".

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن جزيل شكره وتقديره للمشاعر الأخوية الصادقة التي أبداها سمو ولي عهد الكويت تجاه دولة الإمارات سائلاً المولى تعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها الشقيق من كل مكروه.

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