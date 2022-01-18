محمد بن زايد يتلقى اتصالاً من رئيس الكونغو استنكر خلاله الاعتداء الحوثي الآثم على الإمارات

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة فيلكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة رئيس الاتحاد الإفريقي .. أعرب خلاله عن إدانته واستنكاره الشديدين الاعتداءات التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات وأسفرت عن عدد من القتلى والمصابين المدنيين.

وقال رئيس الاتحاد الإفريقي إن حكومة بلاده والاتحاد الإفريقي يستنكران بشدة الهجمات الارهابية التي نفذتها ميليشا الحوثي في دولة الإمارات العربية المتحدة .. مؤكداً أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية وتعد تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.

وشدد على أهمية وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي والتي تهدد استقرار المنطقة وسلامها.

وأعرب فخامته عن تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ضحايا الاعتداءات الإرهابية .. متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للمشاعر الصادقة التي أبداها فخامة فيلكس تشيسكيدي تجاه دولة الإمارات وشعبها متمنيا لبلاده وشعبه الصديق دوام الأمن والاستقرار.



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