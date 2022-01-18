موجة باردة تؤثر على أجواء الإمارات مصحوبة برياح قوية وأمطار متفرقة

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

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تشهد مناطق الدولة خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين موجة باردة وانخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بسبب الرياح الشمالية الغربية (رياح الشمال) الناتجة عن المرتفع السيبيري القادم من وسط أوروبا والممتد إلى الجزيرة العربية، يقابله منخفض جوي سطحي قادم من الشرق يؤدي إلى ما يسمى بالانحدار الضغطي الذي يعمل على تسارع الرياح، وتكون الرياح باردة ونشطة تصل سرعتها إلى 65 كم/س أو تزيد خاصة على البحر والمناطق الساحلية والشمالية.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد ستنخفض درجة الحرارة الصغرى خلال صباح السبت والجمعة من 2 إلى صفر درجة مئوية.

وأشار المركز الوطني إلى هدوء الرياح نسبيا يوم الأربعاء، لتعاود نشاطها يومي الخميس والجمعة المقبلين بشكل ملحوظ، وذلك مع بدء الموجة الثانية من الرياح النشطة والقوية والتي تؤثر على البحر واليابسة على حد سواء، حيث يكون البحر شديد الاضطراب وارتفاع الأمواج، كما تؤدي الرياح القوية إلى إثارة الرمال والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية على اليابسة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية والمكشوفة.

وحذر المركز الوطني من احتمالية سقوط بعض الأشجار على الطرق وتطاير الأجسام الصلبة نتيجة للرياح القوية وكذلك تشكل الصقيع على رؤوس الجبال المرتفعة، وتخف حالة عدم الاستقرار الجوي نسبيا اعتبارا من السبت حيث تخف سرعة الرياح وتقل كميات السحب.

واستمر طقس اليوم «الثلاثاء» غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار خاصة بعد الظهر على بعض المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية، وكانت والرياح الشمالية الغربية نشطة السرعة وقوية أحيانا وصلت سرعتها إلى 45 كم/س وكانت مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1500 متر أحيانا على مناطق متفرقة من الدولة، وذلك من الساعة 11:30 وحتى الساعة الثامنة والنصف مساء خاصة على منطقة الغويفات والمناطق المحيطة.

وسقطت اليوم أمطار خفيفة على منطقة اكسبو وجميرا بدبي وجزيرة قرنين بأبوظبي وعلى شعم وغليلة وميناء صقر والظيت وجبل جيس برأس الخيمة، وكذلك على دبا الحصن ومغيدر بالشارقة ودبا وطريق الطويين بالفجيرة، كما سقطت أمطار خفيفة على السلع والغويفات.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس يوم غد «الأربعاء» غائما جزئيا إلى غائم أحياناً خاصة على بعض المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية مع فرصة سقوط أمطار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ويكون الطقس رطبا ليلا وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية الشرقية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر، والبحر مضطرب الموج صباحاً يصبح متوسط في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

ويوم الخميس يكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، قد تصل سرعتها إلى 50 كم/س، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب ليلا.

فيما يكون طقس «الجمعة» مغبرا وغائما جزئياً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة مع احتمال تشكل الصقيع على بعض المناطق صباح السبت، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الساحلية والداخلية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتصل سرعتها إلى 65 كم/س، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

وسُجلت اليوم «الثلاثاء» أعلى درجة حرارة على الدولة بواقع 30.6 درجة مئوية في أم الزمول بالعين عند الساعة الثانية والنصف عصرا، فيما سجلت أدنى درجة حرارة في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 10.5 درجة مئوية عند الساعة الرابعة و45 دقيقة صباحا.

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