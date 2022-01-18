لجنة المرافق باستشاري تعد الأسئلة لمناقشة دائرة الإسكان

المصدر: الشارقة - البيان

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أعدت لجنة المرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والأعضاء والعضوات من الذين تقدموا بطلب لمناقشة سياسة دائرة الإسكان في حكومة الشارقة مجمل ما ستقوم بطرحه من أسئلة واستفسارات ومقترحات على ممثلي دائرة الإسكان في الجلسة الخميس المقبل.

حضر الاجتماع في مقر المجلس الاستشاري عبيد القابض الطنيجي مقرر لجنة المرافق العامة وأعضاء اللجنة وعدد من أعضاء وعضوات المجلس ومن الأمانة العامة للمجلس آمنه باصليب مسؤول شؤون الجلسات وإسلام الشيوي خبير إعلامي.

نتائج

وتناولت اللجنة في اجتماعها نتائج زيارتها التي قامت بها مؤخراً لدائرة الإسكان واللقاء مع الدكتور المهندس خليفه مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة بجانب عرضها لمختلف مهام واختصاصات دائرة الإسكان الواردة في القانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الإسكان.

مهام

وجرى بحث وتناول ما تضطلع به دائرة الإسكان من مسؤوليات ومهام في القيام بتأمين السكن المناسب لمواطني إمارة الشارقة المستحقين من خلال المساعدة السكنية بما يليق واحتياجاتهم وفق أفضل المعايير والمواصفات الفنية.

وتطرقوا خلال الاجتماع إلى تناول مجمل ما تؤديه الدائرة من سياسات عامة في مجال الإسكان الحكومي وجهودها في التعرف على احتياجات المواطنين للسكن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الإمارة.

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