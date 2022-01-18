نظام العمل الجديد ساهم في إنعاش حركة سوق الأسماك في عجمان

المصدر: عجمان: اسامة احمد

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شهد سوق السمك في عجمان، إقبالاً من الجمهور خاصة مع وفرة المعروض من الأسماك الأمر الذي أدى إلى استقرار الأسعار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأرجع العاملون في سوق السمك استقرار الأسعار إلى وفرة الأسماك المعروضة ووفرة الصيد، وشهد السوق إقبال المستهلكين على شراء الأسماك لاسيما الهامور والخباب والشعري.

تغير نظام العمل الأسبوعي مع إطلالة العام الجديد ساهم أيضا في إنعاش حركة السوق وإقبال كبير من الجمهور لاسيما خلال يومي العطلة، لافتين إلى أن الأسعار ترتفع في حالة تعذر الصيد لوجود إضراب في البحر،وعدم خروج الصيادين لممارسة الصيد، مما يؤدي إلى انخفاض الكميات الواردة للسوق.

إجراءات احترازية

وتعمل إدارة السوق على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد19 للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمتعاملين من خلال وجود اجهزة لقياس درجات حرارة الزبائن في البوابات وإلزام العاملين بإجراء فحوصات كورونا بصورة دورية ولبس الكمامة.

الهامور

وقال محمد سليمان، تاجر أسماك في سوق عجمان، :هناك إقبال كبير من قبل الجمهور منذ الصباح الباكر لشراء الأسماك لاسيما الهامور والخباب، والشعري مشيرا إلى أن الأسعار تشهد استقراراً منذ بداية الأسبوع الحالي مع تدفق كميات كبيرة من حصيلة الصيد،لافتاً إلى أن اكثر الأنواع التي يرغب المستهلكون فيها هي الهامور والشعري، وان وفرة المعروض أدت إلى انخفاض أسعار الأسماك لاسيما مع انطلاقة موسم الصيد، موضحاً بأن سعر الكيلو لأسماك الهامور تتراوح ما بين 30 إلى 35 درهماً، والشعري ما بين 15 إلى 20 درهماً، والبلطي ما بين 10 إلى 12 درهماً.

وذكر في حالة وجود أحوال جوية سيئة ورياح عاتية يؤدي ذلك لعدم خروج الصيادين للبحر يؤدي إلى انخفاض الكمية الواردة للسوق من الأسماك وعلى ضوء ذلك ترتفع الأسعار في ظل ندرة الأسماك.

وفرة

ومن جانبه، أفاد سجاد عبد السلام تاجر اسماك بأن هناك وفرة في جميع أنواع الأسماك الأمر الذي أدى إلى استقرار الأسعار، لافتاً إلى إقبال الجمهور لشراء الأسماك لاسيما يومي العطلة السبت والأخذ، مشيرا إلى أن نظام العمل الجديد ساهم في إنعاش حركة سوق الأسماك، إضافة إلى التزام العاملون في السوق بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامة وقياس درجة الحرارة يوميا قبل دخول السوق، إضافة إلى الالتزام بإجراء فحوصات بصورة دورية.

استقرار الأسعار

وقال الوالد جلال حسن مطر احد المستهلكين توجد وفرة في كميات الأسماك في السوق خلال الأسبوع الحالين كما أن الأسعار مناسبة لكافة أنواع الأسماك، مؤكدا بان هنالك اقبالاً كبيراً من المستهلكين على شراء الأسماك والسوق يشهد اقبالاً من جميع شرائح المجتمع، وأشار بأنه يحرص على شراء الأسماك الطازجة الواردة في نفس اليوم للسوق.

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