محمد بن زايد يتلقى اتصالاً من البرهان يؤكد خلاله تضامن السودان مع الإمارات

المصدر: وام

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أدان الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة، الاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات والتي أسفرت عن عدد من القتلى والمصابين المدنيين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. وقدم الفريق أول عبدالفتاح البرهان خلال الاتصال الهاتفي تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ضحايا الاعتداءات الإرهابية .. متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد وقوف السودان بجانب دولة الإمارات ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها.

وأطلع الفريق أول عبد الفتاح البرهان سموه على تطورات الأوضاع في السودان والجهود الجارية لمعالجة الأزمة السياسية واستكمال هياكل الفترة الإنتقالية.

من جانبه شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الفريق أول عبد الفتاح البرهان لمشاعره الصادقة ومواقف السودان الشقيق متمنيا للسودان وشعبه الاستقرار والسلام.

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