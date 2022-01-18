إيصال الكهرباء لـ4089 موقعاً وتركيب 18516 عداداً ذكياً في الشارقة 2021

المصدر: الشارقة - البيان

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة توصيل خدمات الكهرباء لـ4089 موقعاً وتركيب 18516 عداداً ذكياً وتشغيل 637 محولاً في مختلف المناطق السكنية والصناعية والتجارية والحكومية والزراعية في مدينة الشارقة في عام 2021 وذلك في إطار سعي الهيئة لتلبية طلبات توصيل الكهرباء في أسرع وقت وفق أفضل نظم الأمن والسلامة.

أفضل الخدمات

وأوضح الدكتور المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة خدمات الكهرباء أن الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي تعمل على تقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة وتطوير الأداء وتطبيق أفضل الممارسات للتيسير على المتعاملين.

أفضل المواصفات

وأكد أن إدارة خدمات الكهرباء تعتمد على فرق فنية وكوادر بشرية متخصصة تعمل وفق أفضل المواصفات التي تحقق الأمن والسلامة في الإشراف على توصيل وتشغيل التيار الكهربائي، كما تم التوسع في تركيب العدادات الذكية التي تحقق العديد من المزايا والاستفادة للهيئة والمتعاملين على حد سواء.

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