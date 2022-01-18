بلدية أبوظبي تنظم ورشة للتوعية بأهمية الحفاظ على أشجار القرم

المصدر: أبوظبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل في مركز بلدية الشهامة، ورشة افتراضية بعنوان «معاً لحماية أجيالنا القادمة - أشجار القرم»، ضمن فعالية عاصمتي، بالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي والمسؤولية لدى مختلف شرائح المجتمع، بأهمية الحفاظ على المظهر العام، وحماية البيئة وأشجار القرم.

تحقيق الاستدامة

وأكدت هيئة البيئة في أبوظبي، خلال الورشة، ضرورة الحفاظ على أشجار القرم، تحقيقاً للاستدامة البيئية، وحفاظاً على الموارد الطبيعية والتوازن البيئي، مشيرة إلى فوائد أشجار القرم في التخفيف من آثار التغير المناخي، حيث تلعب دوراً فعالاً في خفض الانبعاثات الكربونية، وتسهم في التقليل من آثار الكوارث الطبيعية البحرية، وتحمي السواحل من عمليات التعرية الناجمة عن الأمواج والتيارات البحرية.

وأوضحت الهيئة أن أشجار القرم من الأنواع الأكثر فائدة للبشر، حيث تقوم بدور المصد الطبيعي للرياح، وتسهم في الحماية من العواصف المدية، وتنقية المياه المحيطة، كما أنها فعالة في احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، بالإضافة إلى أن غابات القرم، توفر مأوى آمناً لمئات الطيور والأنواع البحرية، التي تعزز التنوع البيولوجي، وتساعد على زيادة المخزون السمكي.

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