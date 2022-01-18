أكاديمية العلوم الشرطية و«الإمارات للمتقاعدين» يعززان التعاون المشترك

المصدر: الشارقة - وام

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وقّعت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وجمعية الإمارات للمتقاعدين، اتفاقية تتضمن عدداً من القرارات والتوصيات، من أهمها التعاون في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمبادرات، وتوفير قواعد البيانات المشتركة، وتبادل المؤلفات والتعاون في نشر الأبحاث العلمية، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل تخصصية تهم الجانبين، بالإضافة إلى تبادل الخبراء والمتخصصين، وفق البرامج العلمية والتدريبية، والسعي نحو تنظيم دورات تدريبية مشتركة، وفقاً للإمكانات المتاحة، والتنسيق المسبق في الأغراض المشتركة بينهما.

وقّع الاتفاقية عن الأكاديمية، العميد الدكتور محمد خميس العثمني المدير العام، وعن جمعية المتقاعدين، عبيد حديد الخميسي رئيس مجلس الإدارة، بحضور عدد من مديري الإدارات بالأكاديمية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

منح الأكاديمية

ويتم بموجب الاتفاقية، منح الأكاديمية لأعضاء جمعية الإمارات للمتقاعدين، فرص التدريب والانتساب للبرامج التعليمية التي توفرها الأكاديمية لمنتسبي الأجهزة الشرطية في وزارة الداخلية، وبرنامج البكالوريوس التطبيقي، بالإضافة إلى إيجاد أرضية مشتركة لتنظيم الورش والبرامج التدريبية، واستخدام القاعات التدريبية والمرافق والخدمات المتوفرة لدى كل طرف، خلال عقد الفعاليات والأنشطة المختلفة، والمشاركة في الأعمال التطوعية، وفي مجالات الطوارئ والكوارث، عند الحاجة لذلك.

المسؤولية المجتمعية

وأكد العميد العثمني أن الاتفاقية تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للأكاديمية، وحرصها على دعم وإنجاح الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، التي تصب في خدمة وصالح أفراد المجتمع، كما أنها تأتي ضمن سعي الأكاديمية الدائم لتحديث برامجها وتطويرها، والاستفادة من منتسبي وأعضاء جمعية الإمارات للمتقاعدين، واستثمار خبراتهم وإمكاناتهم في تطوير مناهج ونظم الأكاديمية في المجال التعليمي والتدريبي.

تعاون ودعم

من جانبه، أشاد رئيس جمعية الإمارات للمتقاعدين، بتعاون ودعم الأكاديمية لخدمة شريحة المتقاعدين، وسعيها لاستثمار خبراتهم المهنية في مختلف وشتى التخصصات والمجالات، وخاصة الأمنية والبحثية منها، وتفعيل دور التطوع لدى المتقاعدين، وإشراكهم في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الأكاديمية مستقبلاً، وتوفير الدعم اللوجستي للجمعية.

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