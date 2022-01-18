محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الموريتاني استنكر خلاله اعتداء الحوثي الآثم على الإمارات

المصدر: وام

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جدد فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإرهابية الآثمة التي اقترفتها ميليشيا الحوثي في مناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات ما أسفر عن عدد من القتلى والمصابين المدنيين.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم من فخامة الرئيس الموريتاني.. والذي أعرب عن خالص تعازيه إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد فخامته وقوف موريتانيا إلى جانب دولة الإمارات وتضامنها معها ودعمها الكامل لاجراءاتها في الدفاع عن نفسها وصيانة أمنها في مواجهة الهجمات الإجرامية.

وشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الرئيس الموريتاني على ما أبداه من مشاعر ومواقف أخوية تجاه دولة الإمارات وشعبها مثمنا الوقوف الدائم لموريتانيا مع أشقائها .. داعياً الله تعالى أن يحفظ موريتانيا وشعبها من كل شر.

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