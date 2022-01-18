الخارجية توضح اشتراطات السفر لمواطني الإمارات

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على حسابها في تويتر اشتراطات السفر لمواطني دولة الإمارات تبعاً لقرار منع سفر غير المطعمين وجاءت كالتالي:

ــ إبراز حالة تصريح السفر «Travel Pass» على تطبيق الحصن

ــ التأكد من الحصول على جرعتين من لقاح كوفيد 19، إضافة إلى الجرعة الداعمة وفقاً للبروتوكول الوطني للجرعات الداعمة المعتمد في الدولة

ــ الفئات المستثناة من قرار منع سفر المواطنين غير المطعمين

الفئات المستثناة طبياً من أخذ اللقاح، مع ضرورة مراجعة الجهة الصحية الصادر منها الإعفاء الطبي لإدخاله في تطبيق الحصن

المتعافون من فيروس كوفيد 19 والذين لم تتجاوز فترة تعافيهم 3 أشهر بغض النظر عن عدد الجرعات

مواطنو الدولة الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً

الحالات الإنسانية المستثناة

للحالات الخاصة بمرض أو وفاة أقارب المواطنين من الدرجة الأولى، يتم التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر الرقم 80044444 لإصدار تصريح السفر.

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