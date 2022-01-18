طقس الإمارات غداً.. غائم جزئيا وانخفاض في درجات الحرارة

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً خاصة على بعض المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية مع فرصة سقوط أمطار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وأن يكون رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية الشرقية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر.

الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س .. والخليج العربي يكون مضطرب الموج صباحاً يصبح متوسط .. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:26 والمد الثاني عند الساعة 41:03 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 48:20 والجزر الثاني عند الساعة 55:07.

أما بحر عما يكون متوسط الموج .. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 59:09 والمد الثاني عند الساعة 34:23 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 46:16 والجزر الثاني عند الساعة 31:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 20 85 25

دبي 23 22 80 30

الشارقة 23 21 75 30

عجمان 22 20 80 35

أم القيوين 23 22 75 30

رأس الخيمة 24 20 80 35

الفجيرة 24 19 80 40

العين 24 19 75 35

ليوا 24 19 85 35

الرويس 22 19 85 30

السلع 21 14 80 35

دلما 25 19 80 30

طنب الكبرى 21 14 85 30

طنب الصغرى 21 14 85 30

أبو موسى 22 13 85 35 .



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