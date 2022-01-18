لجنة بـ" الوطني الاتحادي" تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون تنظيم دور العبادة

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اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم عن بعد برئاسة سعادة ناعمة عبدالرحمن المنصوري رئيسة اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة، وخطة عمل مناقشة موضوع تنظيم العمل التطوعي.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من الدكتورة حواء سعيد الضحاك مقررة اللجنة، وحميد علي العبار، وعائشة محمد الملا، ومحمد عيسى الكشف، و الدكتورة موزة حمرور العامري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة الذي يتضمن 35 مادة، إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

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