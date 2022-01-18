بزيادة 10%.. 3823 طلباً لتوصيل الكهرباء عبر "الناموس" في دبي 2021

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تلقيها 3,823 طلباً لتوصيل الكهرباء من خلال خدمة الناموس خلال عام 2021 مقارنة بـ 3,457 طلباً في 2020 بزيادة قدرها 10%، فيما بلغ عدد الاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة إلى 2,429 بنهاية 2021.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تحرص على تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتسخير جميع الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية وتوفير بنية تحتية متطورة تواكب متطلبات التنمية المستدامة وتسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن الهيئة أطلقت "خدمة الناموس" (كلمة تقال للفائز بالسباق باللهجة الإماراتية) عام 2014، ضمن حزمة التسهيلات التي توفرها للمشروعات الصناعية والتجارية، وتعد المدة اللازمة لتوصيل الكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، الأقل على مستوى العالم، حيث تتيح خدمة "الناموس" للاستشاريين والمقاولين الحصول على خدمة الكهرباء في خطوة واحدة خلال 5 أيام لفئات المشاريع الصناعية والتجارية للأحمال التي تصل إلى 150 كيلووات.

وأشاد معالي الطاير بدور المقاولين والاستشاريين الذين أسهموا بفعالية في اقتراح المبادرات التطويرية والخروج بتوصيات لتسهيل وتسريع آلية الحصول على خدمات الكهرباء وفق أفضل المعايير العالمية.

وأوضح المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تلقت 17,235 طلباً لتوصيل الكهرباء من خلال خدمة الناموس حتى نهاية 2021، مشيراً إلى أن الخدمة اختصرت إجراءات الحصول على الكهرباء إلى مرحلة واحدة بدلاً من ثلاث مراحل، خلال 5 أيام بدلاً من 32 يوماً في السابق. وبالنسبة للمشاريع الصناعية والتجارية والسكنية، لا يتطلب الدفع المسبق لتكلفة التوصيل حيث يتم إدراج مبلغ تكلفة التوصيل ضمن أول فاتورة استهلاك شهرية للكهرباء، وذلك بعد توصيل التيار الكهربائي للمشروع.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تتيح للاستشاريين والمقاولين التواصل المرئي لسرعة الإجابة على استفساراتهم الفنية بالإضافة لإمكانية إجراءهم معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني للهيئة (www.dewa.gov.ae) دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة، بما يوفر وقتهم وجهدهم ويضمن صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

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