قلب صناعي يضخ 16 لتراً في الدقيقة بديلا لمرضى القلب

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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عرض الدكتور أزاد النجار اختصاصي المجاري البولية والمخترع والباحث في شؤون القلب قلبا صناعيا في المعرض والمؤتمر الدولي للطب والصيدلة في نسخته السادسة والذي عقد صباح اليوم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ، ويعد قلبا شبيها بقلب الإنسان ويعمل مدى الحياة بعد زراعته للمرضى ؛ فيوزع الدم على الدورة الدموية الكبرى ؛ كما زود بشرايين صناعية تربط القلب بالشرايين الحقيقية ، إضافة إلى حساسات .

وقال الدكتور أزاد إن القلب الصناعي مزود بمادة التوتانيوم ويمكنه نقل ما يحتاجه الجسم ، فهو يضخ 16 لترا من الدم في الدقيقة ؛ كما أنها تعد المرة الأولى الاي يم عرضه في الإمارات ؛ كما ان تكلفة صناعته تجاوزت 70 مليون دولار ، وتم تجريبه على حيوانات من خلال إجراء 30 عملية ناجحة .

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