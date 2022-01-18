منصور بن زايد يهنئ هاتفياً اليخان سمايلوف بتعيينه رئيساً للوزراء في كازاخستان

المصدر: أبوظبي - وام

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أجرى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، اتصالاً هاتفياً مع اليخان سمايلوف، هنأه خلاله بمناسبة تعيينه رئيساً للوزراء في جمهورية كازاخستان الصديقة.. متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة وخدمة شعبه.

أعرب سموه خلال الاتصال الهاتفي عن تعازيه ومواساته إلى أسر ضحايا أحداث شهر يناير الحالي في كازاخستان.. متمنياً دوام الأمن والاستقرار لكازاخستان وشعبها الصديق.

شراكة

كما أعرب سموه ورئيس وزراء كازاخستان عن تطلعهما إلى مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.. مرحبين بتبادل الزيارات على جميع المستويات للارتقاء بعلاقة البلدين إلى آفاق ومرحلة جديدة أرحب تحقق تطلعاتها إلى مواصلة التنمية والتقدم.

من جانبه أكد أليخان سمايلوف أن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً مهماً لكازاخستان وتجمعهما علاقات صداقة وطيدة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان وجه بضرورة تسريع وتيرة العمل على ترسيخ العلاقات على مختلف الصعد، خاصة زيادة مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

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