تخريج الدفعة الـ10 لدبلوم العلوم القانونية المخصص للقضاء العسكري

المصدر: دبي ـ البيان

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نظم معهد دبي القضائي أمس احتفالاً بالنسقين الحضوري والافتراضي، لتخريج الدفعة العاشرة لدبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص للقضاء العسكري، بحضور عصام عيسى الحميدان، رئيس مجلس إدارة المعهد، والقاضي الدكتورة ابتسام البدواوي مدير عام المعهد.



وحضر الحفل من جانب القضاء العسكري، العميد الركن القاضي الدكتور راشد بطي ثاني الشامسي، رئيس المحكمة العسكرية العليا / رئيس المجلس الأعلى للقضاء العسكري، والعقيد الركن القاضي خلفان خادم خلفان المحيربي، رئيس التفتيش القضائي العسكري، والعقيد الركن الحقوقي محمد حمد نصيب المنصوري، النائب العام العسكري.







15 مشاركاً



وشهد الحفل تخريج 15 مشاركاً، تمكنوا إتمام المتطلبات المكونة من 28 مادة على مدى ثلاثة أشهر بواقع 300 ساعة. واشتمل الدبلوم على المحاضرات والبحث والتدريب، بما في ذلك الدراسات القضائية، وقانون العقوبات العام، والتشريعات الجزائية الخاصة، والإجراءات الجزائية، والجوانب الدولية، والمجموعة المدنية، والمهارات والعلوم المعرفية، والزيارات الميدانية والاختبارات التحريرية.







تحقيق الأهداف



وتمكن الدبلوم من تحقيق أهدافه الثلاثة المحددة مسبقاً، وتحديداً شرح كافة القوانين ذات الصلة بمهام القضاء العسكري، وتزويد المتدربين بالمعلومات القانونية والقضائية اللازمة لممارسة أعمالهم بكفاءة وفاعلية، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية للمتدربين لتبني أفضل الممارسات السلوكية والقانونية والقضائية.



ويأتي هذا الدبلوم في سياق مساعي المعهد لإعداد جيل يتمتع بأفضل تدريب مهني والمعرفة الحديثة ليسهم برفد المؤسسات القانونية والعدلية في دولة الإمارات بالموارد البشرية المؤهلة. وينطلق المعهد من رؤية طموحة لجعل دبي والإمارات مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي، وتحقيق الرسالة السامية المتمثلة في تزويد أعضاء المجتمع القانوني بأفضل تدريب مهني والتطوير المستمر، بالاعتماد على قيم الثقة والاحترافية والابتكار.

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