ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام يناقش غداً معايير تحقيق الحياد الكربوني

المصدر: أبوظبي - وام

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يستضيف سوق أبوظبي العالمي فعاليات ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في 19 يناير الجاري، والذي يعد أول حدث ومنصة في الإمارات مختصة في التمويل المستدام ومعايير الاستدامة لتحقيق الحياد الكربوني.

ويعد الملتقى امتداداً استراتيجياً لالتزام سوق أبوظبي العالمي بدعم المبادرات الاستراتيجية في الإمارات بحلول 2050 وتعزيز وتطوير اقتصاد مزدهر ومستدام.

ويجمع الملتقى بدورته الرابعة صانعي القرار من القطاع الحكومي حول العالم وكبار المستثمرين المؤسسين العالميين والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية ورجال الأعمال والمبتكرين لمشاركة أفضل الممارسات والتجارب ومناقشة التحديات التي يواجهها القطاع.

فيما سيفتح الحدث المجال أمام مجالات جديدة من التعاون الدولي لزيادة الجهود التي تعزز التمويل المستدام وتسريع تدفق رأس المال نحو الاستثمارات والمشاريع المستدامة.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: يأتي تسهيل التمويل المستدام والتشجيع على الاستثمارات المسؤولة ضمن مهام السوق وأولوياته الرئيسية، فضلاً عن حرصنا على التطرق لمخاوف تغير المناخ والاستدامة التي تؤثر على القطاع المالي والاقتصاد والرفاهية على المدى الطويل في الإمارات ومعالجتها. فإنه لطالما كانت الدولة سباقة وذات رؤية مستقبلية في مشاركاتها وأعمالها نحو تعزيز الاستدامة، والتي يعد أبرزها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

رواد القطاع

تجمع الدورة الرابعة المرتقبة من الملتقى رواد القطاع وقادة الفكر وكبار رجال الأعمال في القطاع منهم، بان كي مون، رئيس الجمعية العمومية ورئيس المعهد العالمي للنمو الأخضر، ومحمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية.

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