«رافد» تطلق تطبيقها الذكي بنسخة محدثة توفر خدمات شاملة للمتعاملين

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت شركة «رافد» لحلول المركبات، المشروع المشترك بين الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وشركة «أو دبليو إس أوتو»، عن إطلاق التطبيق الجديد لـ «رافد»، بنسخته المحدثة، التي تتيح سهولة ومرونة أكبر في الاستخدام، مع تصميم أكثر حداثة، يلائم روح العصر وتطلعات المتعاملين.



وأكد سالم سعيد المدفع، الرئيس التنفيذي لشركة «رافد» لحلول المركبات، أن إطلاق التحديث الجديد لتطبيق «رافد»، يأتي في إطار تعزيز جهود حكومة إمارة الشارقة في التحول الرقمي، وتوفير مزيد من الخدمات التي تسهم في التسهيل على المتعاملين، وتمكينهم من الحصول على عدد أكبر من الخدمات بأقل جهد ممكن، ومن أي مكان، وعلى مدار الساعة، لمنحهم المرونة اللازمة لإنجاز معاملاتهم بكفاءة عالية.





آراء المتعاملين





وأشار المدفع إلى أن الشركة تحرص دائماً على الاستماع إلى آراء المتعاملين، والحصول على ملاحظاتهم وانطباعاتهم عن الخدمات المقدمة، ومن ثم تحسين وتطوير هذه الخدمات، بناءً على ذلك، مضيفاً أن التطبيق بحلته الجديدة، يستجيب للعديد من الطلبات التي تلقتها الشركة حول إضافة مزيد من الخدمات إليه، مؤكداً أن تطبيق «رافد»، بات الآن الأفضل في هذا المجال على المستوى العربي والإقليمي.





المساعدة على الطرق





وإلى جانب العديد من الخدمات التي يوفرها، مثل خدمة المساعدة على الطرق للحالات الطارئة، مثل التزود بالوقود، وتبديل الإطارات والبطاريات، ونقل المركبات المتوقفة بسبب الأعطال إلى الورش، أصبح التطبيق الجديد، يتضمن للمرة الأولى إمكانية حجز أجرة الشارقة (من خلال مركز الاتصال)، أو حجز سيارة براق ليموزين (مرتبطة بتطبيق البراق)، ليمنح المستخدمين عدداً أكبر من الخيارات، ضمن تطبيق واحد متكامل.





فحص السيارة





ويمنح التطبيق أصحاب المركبات، إمكانية حجز خدمة فحص السيارة في مركز «موتورتشك»، الذي يقدم مجموعة واسعة من خيارات الفحص، تشمل الفحص الشامل للمركبة من كافة الأبعاد، بزاوية 360 درجة، و140 نقطة فحص، وفحص المكونات الأساسية للتحقق من جسم المركبة وهيكلها وطلائها، وفحص الكمبيوتر، وتشخيص أعطال المركبة وتدقيق سجلها، والتحقق من تاريخها، بالإضافة إلى خدمة تقييم أسعار المركبات.



حجز المواعيد





ويتيح تطبيق «رافد»، المتوفر بالعربية، والإنجليزية، والأردية، في متاجر «آي أو إس» و«آندرويد»، الاستفادة من حجز المواعيد في ورشة «أوتو إكسبرس»، وهي عبارة عن منشأة متكاملة لإصلاح جميع أنواع المركبات، وخدمة «أوتو إكسبرس المتحركة»، التي تتكون من ورشة عمل متنقلة، متخصصة في التصليح والصيانة، وتقدم جميع الخدمات الأساسية الضرورية والعاجلة، مثل استبدال الإطارات، أو إصلاحها وفق أعلى معايير الجودة.

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