بلدية دبي تطلق نظام التأهيل الهندسي لتطوير قطاع البناء

المصدر: دبي - وام

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أطلقت بلدية دبي نظام «دبي للتأهيل الهندسي»، الذي يهدف إلى تعزيز جهود الدائرة في تطوير قطاع البناء في الإمارة وضمان التزام المقاولين والاستشاريين وموردي ومصنعي مواد البناء بالتشريعات القائمة على تنظيم مزاولة الأعمال المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.



ويستهدف النظام مكاتب الاستشارات وشركات المقاولات الهندسية والمهندسين العاملين في هذا القطاع وملاك المشاريع الهندسية من أفراد ومطورين وعقاريين.





تطوير



وتسعى بلدية دبي من خلال نظام دبي للتأهيل الهندسي إلى تطوير نظام إلكتروني متكامل وشامل يتم من خلاله استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات إدخال البيانات وإنجاز المعاملات إلى جانب الربط مع 15 نظاماً تابعاً لجهات حكومية متنوعة لتحديث بيانات المتعاملين بشكل فوري وتلقائي مما يوفر الوقت والجهد عليهم فضلاً عن إعادة هيكلة 25 خدمة وفقاً لرحلة المتعامل وتحويلها إلى 3 خدمات رئيسية مما يسهل على المتعامل الوصول إليها.





الخدمات



وتشمل الخدمات الرئيسية خدمة اعتماد الكوادر الهندسية التي تهدف إلى تمكينهم من مزاولة الأنشطة الهندسية بعد اجتيازهم لمجموعة من الاختبارات وخدمة «تسجيل وتجديد وتحديث» تصريح مزاولة الأنشطة الهندسية التي تتيح إمكانية إصدار أو تحديث أو تجديد سجل المزاولة حسب احتياجات مقدم الطلب وخدمة الموافقة على تنفيذ مشروع هندسي التي يمكن من خلالها تقديم طلب للموافقة على مشروع استثنائي أو تخصصي.





الاستباقية



كما تتضمن مميزات نظام دبي للتأهيل الهندسي تعزيز مبدأ الاستباقية من خلال توفير إشعارات تلقائية تُرسل للمتعامل وتحتوي على الإجراءات التي يمكنه اتخاذها مسبقاً وإخطاره بأبرز المستجدات إلى جانب توفير التدريب الإلكتروني والبيانات الخاصة بالمهندسين والكادر الفني المعتمد للشركات بهدف تسهيل عملية استقطاب الكوادر المتميزة وتلبية متطلبات اعتماد المشاريع الهندسية وإتاحة البيانات الخاصة بتقييم مكاتب الاستشارات وشركات المقاولات الهندسية لأفراد المجتمع بهدف مساعدتهم على اختيار المكاتب الملتزمة وتشجيع الشركات للالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة للقطاع.





تقييم



كما يهدف النظام أيضاً إلى اختصار رحلة المتعامل وتقليل المدة المطلوبة لإنجاز المعاملات وتوفير تقييم الشركة من فئة النجوم وبناء على أفضل المعايير بالإضافة إلى توفير لوحة تحكم شاملة لعرض كافة بيانات الشركة من «مهندسين ومشاريع وبيانات أصحاب الترخيص وحالة الإقامات للعاملين في الشركة».

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