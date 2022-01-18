طارش المنصوري: فرق العمل أساس النجاح المؤسسي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، فريق تطوير العمل المؤسسي بمحكمة الاستئناف، للاطلاع على سير العمل، والوقوف على تحديات بيئة العمل، وللاستماع إلى مقترحاتهم التطويرية، ومبادراتهم وملاحظاتهم، التي من شأنها أن تعزز وترفع مستوى الدائرة في مختلف القطاعات، وذلك لتحقيق أهداف وغايات الدائرة، للوصول إلى رؤية الدائرة «محاكم رائدة متميزة عالمياً».





جهد الجماعة





وأوضح مدير عام محاكم دبي، أهمية اللقاءات الدورية مع فرق تطوير العمل المؤسسي بالدائرة، مؤكداً على أن فريق العمل، هو أساس كل نجاح مؤسسي، وأن العمل المؤسسي قائم على جهد الجماعة، موضحاً الحرص على هذا التعاون، وعلى خلق هذا التواصل، للوقوف على جميع المتطلبات.





مناقشة



وقد تم خلال اللقاء، مناقشة الخطط الاستراتيجية والتشغيلية المعتمدة، والإنجازات المحققة، والاطلاع على مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية لعام 2021، على برنامج راصد، مؤكداً أهمية السياسات الاستراتيجية التي تتبعها الوحدات التنظيمية بمحاكم دبي، لتسهيل جميع الإجراءات على المتعاملين، سعياً من محاكم دبي للارتقاء بخدماتها، وتقديمها بما يتلاءم مع احتياجات المتعاملين.





مراجعة





كما تم مناقشة كلٍّ من، تقرير حوكمة ومتابعة الأداء ومراجعة الأداء الدوري والسنوي للمدير العام، والنتائج القضائية وفق نظام البطاقات الإلكتروني، وقد تم الاطلاع على تقرير راصد، ونتائج المؤشرات والعمليات والمهام، ونسب إنجاز المبادرات والبرامج لجميع الوحدات التنظيمية، كما تم مناقشة البرامج والمبادرات لعام 2021- 2022.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز