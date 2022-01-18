حاكم رأس الخيمة يلتقي رئيس كوريا الجنوبية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في «مستشفى الشيخ خليفة التخصصي» برأس الخيمة أمس، مون جي إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، الذي يزور البلاد حالياً، وذلك بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.



ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالرئيس الكوري الجنوبي والوفد المرافق له، وشدد على عمق روابط الصداقة والشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع بين البلدين، خاصة في القطاع الصحي، مؤكداً حرص الجانبين على تعزيز التعاون واكتشاف مزيد من فرص النمو والازدهار.



وقام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، يرافقه مون جي إن، بجولة في مختلف أقسام المستشفى للوقوف على سير العمل فيه، والاطلاع على أبرز الخدمات الصحية التي يقدمها.



ومن الجدير بالذكر، بأنه تم افتتاح «مستشفى الشيخ خليفة التخصصي» برأس الخيمة في عام 2015، وهو يدار من قبل «مستشفى جامعة سيؤول الوطنية»، ويختص بعلاجات أمراض السرطان والقلب والأطفال وعلاجات إعادة التأهيل والاضطرابات العصبية، ويعمل فيه العديد من المختصين بالرعاية الصحية من كوريا.

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