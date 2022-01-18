«إشارة للاتصالات» تستعرض أحدث ابتكاراتها وتقنياتها في «إنترسك»

المصدر: دبي - وام

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تستعرض «إشارة للاتصالات والحلول الأمنية» إحدى الشركات التابعة لـ«مؤسسة الاتصالات المتخصصة- نداء» والمزود الرسمي لأمن الاتصالات في معرض «إكسبو دبي 2020» محفظة متنوعة من حلول السلامة والأمن، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من معرض «إنترسك» الحدث العالمي لخدمات الطوارئ والأمن والسلامة، والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 18 يناير الجاري.







أحدث التقنيات



تعرض «إشارة» خلال مشاركتها في المعرض، ضمن جناح «مؤسسة الاتصالات المتخصصة- نداء» مجموعة من أحدث تقنياتها وابتكاراتها عالمية المستوى، بما في ذلك كاميرا Pro Bullet Plus Network ونظام الإنذار اللاسلكي للمنازل والمباني الخاصة Ajax، إضافة إلى نظام إدارة الحوادث SAGA، وتتميز هذه التقنيات الثلاث بكونها مجهزة ومزودة بميزات حديثة، لمساعدة أفراد الأمن العام في الحفاظ على النظام في المجتمعات، بما يعزز حماية وسلامة الأفراد.







مواكبة المستجدات



وفي معرض حديثه عن المشاركة في المعرض قال علي بحلوق المدير العام لـ«إشارة للاتصالات والحلول الأمنية»: إنه في ظل التطورات المتسارعة، التي يشهدها المجال الأمني في جميع أنحاء العالم، ومع تطور مستوى التهديدات وتنوع أشكالها في وقتنا الحالي بات من الضروري للغاية مواكبة المستجدات، والعمل على تزويد موظفي الأمن والسلامة بأفضل التقنيات والتجهيزات التي يمكنها مساندتهم أثناء تأديتهم لمهامهم، ومواجهة المخاطر والمخالفات المتغيرة باستمرار.



ومن خلال وضع كل هذه المتغيرات بعين الاعتبار حرصت «إشارة للاتصالات» على تصميم الحلول الجديدة ذات المهام الحرجة بشكل يسهم في تعزيز جودة وكفاءة معايير وبروتوكولات الأمن والسلامة، بما يضمن تنفيذ نظام سلامة فعال وقوي. ويُعد هذا الالتزام مبدئياً تجاه العملاء من القطاعين الحكومي والخاص.

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