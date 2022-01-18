شرطة دبي تستعرض 9 برامج أمنية وذكية في «إنترسيك»

المصدر: دبي - البيان

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ضمن جهودها المستمرة في مجال الخدمات الأمنية القائمة على استخدام التقنيات الذكية، تعرض القيادة العامة لشرطة دبي 9 برامج أمنية ذكية وإلكترونية تمثل قطاعاتها المختلفة، وذلك عبر منصتها المشاركة في المعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة «إنترسيك 2022»، بدورته الثالثة والعشرين، في مركز دبي التجاري العالمي تحت عنوان «توحيد جهود خبراء القطاع من أجل الأمن وسلامة الأجيال المستقبلية».



وتعرض شرطة دبي في منصتها، برامج تدريبية لقطاع الأمن الخاص تقدمها أكاديمية شرطة دبي، إلى جانب مشاركة الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بعرض تطبيقها الذكي، والموقع الإلكتروني الجديد لشرطة دبي، ولعبة إكسبو، كما تعرض الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، المعدات الخاصة بالفرق التخصصية «SWAT»، وتشارك الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بعرض لمنصة «E-Crime»، وعرض للدورية الفارهة «بنتلي»، في حين تقدم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بمركز حماية الدولي، عرضاً لتطبيق «حماية»، وتشارك الإدارة العامة للمرور بعرض لرادار «جهاز مراقبة معابر المشاة».





الموقع الإلكتروني





وقدمت شرطة دبي عبر منصتها، شرحاً للجمهور حول موقعها الإلكتروني الذي يقدم تجربة ثرية للعميل للوصول إلى الخدمات الذكية التي تلبي احتياجاتهم بسرعة وسهولة، ويتناسب تصميم الموقع مع الهوية الوطنية باستخدامه لأحدث معايير البرمجة والتصميم، ويعد الموقع البوابة الذكية الرئيسية لاستعراض الخدمات التي تقدمها شرطة دبي، والتي تم هندستها وتطويرها بما يتناسب مع جميع فئات المتعاملين، وتمكينهم من إنجاز العديد من معاملاتهم دون الحاجة لزيارة مراكز الشرطة بمن فيهم أصحاب الهمم وكبار المواطنين.





التطبيق الذكي





كما استعرضت شرطة دبي تطبيقها الذكي المتوفر على متجر «غوغل بلاي» لأجهزة «الأندرويد» ومتجر «أبل ستور» لأجهزة «الآيفون»، ومتجر تطبيقات «هواوي غاليري»، لتصبح الخدمات في متناول أيدي الجمهور في أي مكان، وبما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، ويرسخ توجه الدولة والحكومة في بناء اقتصاد مستدام يرتكز إلى إطلاق مشاريع وخدمات مستدامة.





مغامرات إكسبو





كما عرضت شرطة دبي لعبة مغامرات إكسبو 2020، التي طورتها كوادر وطنية إماراتية بمركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، دعماً للحدث التاريخي الأول في المنطقة، وتعزيزاً للوعي المحلي والعالمي بما يتضمنه الحدث من مرافق تعليمية وترفيهية وتجارية وثقافية.



وتقدم اللعبة جولات تعريفية حول إكسبو، وفقاً لمهام يقوم بها اللاعب يحصل من خلالها على النقاط، وتحتوي اللعبة على العديد من المراحل مثل مرحلة حل الألغاز، ومرحلة سباقات المركبات الفضائية، بالإضافة إلى زيارة مركز الشرطة الذكي. وتتوفر اللعبة بعدد 6 لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية والصينية.





منصة متكاملة





ويشارك مركز حماية الدولي بعرض لتطبيق «حماية»، والذي يعد منصة متكاملة وشاملة تقدم خدماتها للأفراد والمؤسسات المعنية بالتوعية من أضرار المخدرات، وذلك بطرق سلسة وذكية ومتطابقة مع توجهات الحكومة في التحول نحو الأنظمة الإلكترونية والذكية.



كما يعرض التطبيق الأنشطة التوعوية التي ينفذها المركز بالتعاون مع شركائه، وفي مقدمتهم وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية والإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ويتضمن التطبيق مُساعد افتراضي «آمنة» والتي تقوم بالرد على جميع الأسئلة والأجوبة بكل سهولة ويسر وباللغتين العربية والإنجليزية.



كما يقدم التطبيق رداً على كل الاستفسارات المتعلقة بمخاطر المخدرات ومكافحتها والتعامل مع المتعاطين بصورة سرية وسلسة، والتعريف بالإدمان ومدمني المخدرات، ومراكز التأهيل والعلاج، وآلية التعافي من الإدمان.

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