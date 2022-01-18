المصدر: أبوظبي- البيان

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شهدت القمّة العالمية لطاقة المستقبل 2022 عرض 18 ابتكاراً جديداً للتنمية المستدامة من جميع أنحاء العالم كجزء من «ابتكر»، وهي مبادرة عالمية لمدينة «مصدر»، لتعزيز تبادل المعرفة.



وبدأ منتدى الطاقة الشمسية والنظيفة بكلمة رئيسية، ألقتها الدكتورة شمّة المالك، مديرة إدارة الشؤون الاستراتيجية في دائرة الطاقة أبوظبي، والمدير التنفيذي لشركة نيوم للطاقة جينز مادريان، وجمعت الجلسات النقاشية والعروض التقديمية قادة من شركة الإمارات للمياه والكهرباء، و«ماكينزي آند كومباني»، ووزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، و«طاقة»، ودائرة الطاقة أبوظبي، و«توتال إينيرجيز»، ونيوم للطاقة والمياه، و«ترانسكو»، و«جي إتش دي»، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، و«إنيروير»، و«مصدر»، و«جينكو سولر»، والهيئة العربية للطاقة المتجددة.



وتحدثت يلينا ليفافريس من مؤسسة «غرين فوتبرنت»، مرحبة بالمشاركين في منتدى المناخ والبيئة، حيث جرى تقديم 4 دراسات حالة من قِبل «ماكينزي آند كومباني»، وشنايدر إلكتريك لخدمات الطاقة والاستدامة، وشركة «يو بي إس»، و«غرين تتشز».



وشارك في الجلسات النقاشية ممثلون عن «ذا أمبريلا إنستتيوت»، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والصندوق العالمي للطبيعة، و«يونيليڤر»، و«كرانمور بارتنرز»، و«سستاينابيلتي إكسيلنس»، ووزارة الاقتصاد في لوكسمبورغ، ومعهد المحللين الماليين المعتمدين.







مدن ذكية



وألقى الدكتور نبيل شناف، عميد كلية الهندسة المعمارية بالجامعة الأمريكية في دبي، كلمة الترحيب في منتدى المدن الذكية، بمشاركة كبار الممثلين عن «آر إم إيه أدفايزوري» و«أيكوم»، ومدينة مصدر، و«جيه إل إل»، و«كي بي اتش ديزاين»، و«أدريان سميث + غوردون غيل أركيتكشر»، وشبكة الشرق الأوسط للهندسة المعمارية، و«بورو هابولد»، وجامعة هيريوت وات دبي، و«أتكينز».



واستمع الحضور في منتدى المياه للكلمة الترحيبية، التي ألقاها الدكتور نجيب دندشي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «الأصول»، تلتها الكلمة الرئيسية التي قدّمها جمال شديد، مدير تطوير السياسات في دائرة الطاقة أبوظبي، وشهدت الجلسات النقاشية خبراء في القطاع من «إف تي آي كونسلتنج»، ومجلس الإمارات للمباني الخضراء، وشركة نيوم للطاقة والمياه، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي و«آر إس بي دبي»، و«ميتيتو يوتيلتيز» و«إس دبليو بي سي»، و«جايكوبس» و«ڤيرتيكو» و«سايڤ ووتر يو إيه إي»، و«ترانسكو».







ميتسوبيشي باور



وقال خالد سالم، رئيس «ميتسوبيشي باور» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس وحدة توربينات الغاز لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: تعد «ميتسوبيشي باور» شريكاً أساسياً لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط لما يزيد على خمسة عقود، وما زالت مهمتنا تتمحور حول تمكين عملائنا من خفض تكاليف تحويل قطاع الطاقة عبر توفير حلول اقتصادية يعتمد عليها. وتأتي مشاركتنا في القمة العالمية لطاقة المستقبل على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لنا، باعتبارها منصة مهمة، لاستعراض ما نقدم من تقنيات متقدمة ومبتكرة للطاقة النظيفة، وتسليط الضوء على مساهمتها الكبيرة في جهود إزالة الكربون من هذا القطاع الحيوي، ومن بينها حلول الهيدروجين، التي يمكن أن تفي بشكل تنافسي بتوقعات الطاقة النظيفة، وتقربنا خطوة أخرى من تأسيس مجتمعاتنا المحايدة كربونياً، كما تعد القمة فرصة هادفة لتيسير الحوار البيني، والتعاون الجماعي لمعالجة القضايا الراهنة لتغير المناخ، والتي تشكّل تحدياً لمستقبل كوكبنا.



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