7 دول تشارك في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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انطلقت أمس في أبوظبي فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر». وتشارك 7 دول في فعاليات القمة تعرض من خلال أجنحتها أحدث ابتكارات وتقنيات الطاقة النظيفة والاستدامة.



وتستضيف القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 أكثر من 200 جلسة تركز على موضوعات التنمية المستدامة وتحديات تغير المناخ، إضافة إلى معرض الطاقة الذي يستضيف أكبر وأهم العارضين في قطاع الطاقة المتجددة. ويشمل برنامج القمة منتدى «إيكو ويست»، ومنتدى الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة، وغيرها من الفعاليات المهمة. وتتناول القمة مناقشة موضوعات طاقة المستقبل والاستدامة والتحديات العالمية لبناء مستقبل مستدام.



وتقدم القمة منصة تسهم في التواصل وإبرام الشراكات بين الأسواق الناشئة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا من جهة، والمستثمرين في مجال التكنولوجيا من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا من جهة أخرى. ما يجعل القمة ملتقى يجمع التقنيات المبتكرة من كل أنحاء العالم بحيث يسهل اكتشافها والعمل على تسريع وتيرة التنمية المستدامة والمساعدة في معالجة تحديات تغير المناخ.







طاقة



وأكد عبد العزيز العبيدلي، مدير أصول الماء والكهرباء في شركة «طاقة» بالإمارات، في تصريحات لـ «البيان» على هامش مشاركة «طاقة» في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن مشاركة طاقة في أسبوع أبوظبي للاستدامة تأتي تجسيداً لدعم رؤية الإمارات نحو الحياد الكربوني في عام 2050، مشيراً إلى أن «طاقة» أعلنت استراتيجيتها العام الماضي لرفع القدرة الإنتاجية إلى 30 جيجا وات من 18 جيجا وات، مشيراً إلى أن «طاقة» تبنت العديد من المشاريع، وسوف يتم استبدال بعض المحطات القديمة التي كانت تعمل على الغاز وساهمت في تزويد بعض المناطق بالماء والكهرباء بمحطات بديلة للطاقة النظيفة.







بيئة



وأكدت هند الحويدي، مدير إدارة التعليم والتثقيف البيئي في مجموعة «بيئة» لـ «البيان» أن «بيئة» رائدة في مجال الاستدامة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن «بيئة» تشارك في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة بالتزامن مع إعلان الشركة التحول إلى مجموعة قابضة من خلال اعتماد هيكلية شركات الاستثمار إضافة إلى تجديد هويتها المرئية.



وأضافت إن مجموعة بيئة بالهيكلية الجديدة تهدف إلى توحيد مشاريعها العالمية المشتركة وأعمالها المتنامية في مختلف القطاعات داخل الدولة وخارجها. وأشارت إلى أن المجموعة تضم العديد من الشركات المتخصصة في مجال عملها تماشياً مع رؤيتها في مجال الاستدامة.







«تدوير» تعرض إنجاز معالجة 11 مليون طن نفايات



شهدت فعاليات اليوم الأول في أسبوع أبوظبي للاستدامة انطلاق الدورة الثامنة من معرض ومنتدى «إيكوويست 2022» تحت شعار الفرص المستقبلية في إدارة النفايات للوصول إلى الاقتصاد الدائري، التي ينظمها مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير».



واستعرض المركز أهم الإنجازات التي حققها خلال 2021 والتي يسهم من خلالها في تحقيق رؤيته الرامية لتطوير نظام مستدام لإدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة في أبوظبي، أبرزها معالجة نحو 11 مليون طن من النفايات الطبية والخطرة في الإمارة خلال عام 2021.



وبدأت جلسات منتدى «إيكو ويست 2022» بكلمة افتتاحية ألقاها الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام «تدوير» أكد خلالها أهمية المعرض والذي سيوفر فرصاً للجهات المشاركة والتي تضم نخبة من المستثمرين والمبتكرين ومزودي التكنولوجيا، للتعاون مع بعضها البعض واستكشاف حلولٍ جديدةٍ في مجال الإدارة المستدامة للنفايات وتطوير الفرص التجارية الجديدة وتعزيز الشراكات والوقوف على أحدث الابتكارات والخبرات.



ولفت إلى مشاركة أكثر من 35 شركة محلية وإقليمية وعالمية في المعرض الذي يجمع نخبة من صناع القرار والمسؤولين وأبرز المتخصصين والخبراء في مجال إدارة النفايات من جميع أنحاء العالم، بهدف استعراض أحدث التقنيات على صعيد هذا القطاع، وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا المتقدمة والحلول الجديدة في مجال الإدارة المستدامة للنفايات واستثمارها في الصناعات المختلفة. ويُعد هذا المعرض والمنتدى منصة شاملة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات لتعزيز وبناء الشراكات الاستراتيجية بين أبرز الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

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