ولي عهد الشارقة يعيد تنظيم خدمة التمريض المنزلي لطريحي الفراش

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قرار المجلس رقم (2) لسنة 2022م بشأن إعادة تنظيم خدمة التمريض المنزلي لطريحي الفراش في الإمارة.



ويأتي القرار تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برفع الحد الأدنى للمستفيدين من خدمة التمريض المنزلي لطريحي الفراش إلى 17500 درهم، في سبيل تعزيز الحالة الصحية للمرضى وضمان إدماجهم في أسرهم، حيث تتولى دائرة الخدمات الاجتماعية وفقاً للإجراءات المتبعة لديها تقديم خدمة التمريض المنزلي لطريحي الفراش بدون مقابل.



وسيمكن القرار ما يقارب 225 حالة جديدة للاستفادة من خدمة التمريض المنزلي لطريحي الفراش، بزيادة مالية تقدر بـ54 مليون درهم سنوياً.

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