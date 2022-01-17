توقعات بهطول أمطار متفرقة يومي الثلاثاء والأربعاء

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

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مع استمرار تكوّن السحب الركامية على مناطق متفرقة من البلاد، هطلت اليوم أمطار خفيفة ومتوسطة على عدد من المناطق في أبو ظبي ودبي والشارقة والفجيرة، وعلى فترات متباعدة وكانت مصحوبة برياح نشطة السرعة مثيرة للغبار أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية، واضطراب موج البحر أحيانا في الخليج العربي وبحر عمان.

وسقطت أمطار خفيفة ومتوسطة مع الرعد والبرق أحيانا على خورفكان والخزنة في العين على الفوعة، وكانت خفيفة على هيلي وعلى طريق أبو ظبي ـ العين وطريف في الظفرة والصفا في دبي والسمحة وجزيرة السعديات، واستراحة السحب في خورفكان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس غدا الثلاثاء غائما جزئيا إلى غائم أحيانا تتخلله بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار خاصة بعد الظهر على بعض المناطق الشمالية والشرقية والمناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية مساء تكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر ع وجود السحب، والبحر متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي وبحر عمان.

فيما تقل درجات الحرارة يوم الأربعاء بصورة ملحوظة بسبب الرياح الشمالية الغربية مع استمرار الطقس الغائم جزئيا إلى غائم أحيانا على المناطق الشمالية والشرقية والسواحل وسقوط أمطار مختلفة الشدة، وتزداد الرطوبة خلال الليل وصباح الخميس على المناطق الداخلية الشرقية.

وسُجلت صباح اليوم "الاثنين" أقل درجة حرارة على الدولة بواقع 7.1 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة 3:15 بعد منتصف الليل، بينما سجلت أعلى درجة بواقع 30.2 درجة مئوية في حرس حدود الجزيرة بمنطقة الظفرة عند الساعة الثالثة والنصف عصرا.

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