محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن أدان خلاله اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.. أدان خلاله هجوم ميليشيا الحوثي على المنشآت والمناطق المدنية في دولة الإمارات والذي أسفر عن عدد من القتلى والجرحى.

وأكد جلالته خلال الاتصال وقوف الأردن إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها .. مشددا على أن أمن الإمارات من أمن الأردن.

وأعرب جلالة الملك عن تعازيه الحارة بضحايا الاعتداء الإرهابي وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن جزيل شكره وتقديره للمشاعر الأخوية الصادقة التي أبداها جلالته تجاه دولة الإمارات وشعبها..سائلاً المولى تعالى أن يحفظ الأردن وشعبها من كل مكروه.

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