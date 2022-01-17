شرطة أبوظبي تتعامل مع طارئين في المصفح ومبنى تحت الإنشاء في المطار

المصدر: البيان

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أكدت شرطة أبوظبي أنه تم التعامل مع طارئين صباح اليوم أدى احدهم إلى اندلاع حريق محدود في محطة تحميل المنتجات المكررة بمنطقة "مصفح" فضلًا عن حريق آخر في منطقة الإنشاءات الجديدة غير المفعلة حاليا ضمن مبني مجاور المبني الرئيسي لمطار أبوظبي الدولي.

وقد أعُلن في وقت سابق اليوم عن السيطرة على حريق اندلع بعد انفجار في محطة تحميل المنتجات المكررة بمنطقة مصفح ما أدى إلى وفاة شخص من الجنسية الباكستانية و شخصين من الجنسية الهندية و إصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة و المتوسطة.

و قالت في بيان لها إنه وبالتنسيق مع شركة مطارات أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني تمت السيطرة على الحريق البسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة الغير مفعله حاليا ونقل مصابين اثنين من موظفي المطار إصابتهما بسيطة إلى المستشفى للاطمئنان على سلامتهما وتلقي الرعاية الصحية اللازمة .

وأعربت شرطة أبوظبي عن خالص العزاء والمواساة إلى ذوي المتوفين متمنية الشفاء العاجل للمصابين ومشيدًة بالجمهور عدم تداول المعلومات المغلوطة وضرورة استقاء البيانات من المصادر الرسمية.

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