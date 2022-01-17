المطروشي يطلع على مشاركات العارضين في "إنترسك 2022"

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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مع استمرار فعاليات معرض إنترسك 2022 في نسخته الثالثة والعشرين، وفي يومه الثاني استقبل الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي وفي المنصة الخاصة بالدفاع المدني اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، القائد العام للدفاع المدني، و مارك جولدساك مدير إدارة منظمة الدفاع والأمن الدولية في المملكة المتحدة،

وقام معهم بجولة شملت أروقة منصة الدفاع المدني بدبي ، قدم من خلالها شرحاً وافياً عن مشاركة الدفاع المدني في دبي في النسخة الثالثة والعشرين للمعرض، والذي يمثل نقلة نوعية من خلال مختبر الإمارات للسلامة من الحريق، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي يعد رافداً عملياً للدفاع المدني في مجال الوقاية والسلامة، وخطوة استباقية لدعم قطاع البناء والإنشاءات للعمل ضمن اشتراطات ومعايير تضمن السلامة والجودة العالية في هذا القطاع الحيوي في الدولة.

وبعد الجولة اجتمع الفريق المطروشي وبحضور المساعدين مع مارك جولدساك، وتم تبادل الآراء والأفكار عن أهم المستجدات في مجالات الدفاع المدني، وعن الجوانب الهامة في العمل المشترك، حيث تمثل المملكة المتحدة أحد أكبر الشركاء الدوليين الرافدين للخبرات والقدرات العملية والتدريبية للدفاع المدني في دبي، وفي نهاية الاجتماع أعرب مارك جولدساك عن إعجابه وتقديره للجهود المبذولة، وما وصل إليه الدفاع المدني في دبي من القدرات البشرية ذات الكفاءة العالية، والجاهزية والاستعداد الدائم للحفاظ على الأرواح والممتلكات على مستوى الدولة.

وفي معرض فعاليات هذا اليوم قام الفريق خبير راشد ثاني المطروشي يرافقه العميد راشد خليفة الفلاسي مساعد المدير العام للخدمات الذكية، و العميد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام للإطفاء والإنقاذ، بجولة وزيارة لمنصات كبريات الجهات المشاركة في معرض إنترسك 2022، حيث زار منصة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا) ، كما زار كذلك منصة مؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء" المزود الوحيد والحصري لشبكات الاتّصالات الأمنية المعتمدة في إمارة دبي وكذلك التقى أثناء الجولة مع مجموعة من المدراء والخبراء في مجالات الأمن والسلامة والذين يشاركون في هذا العام من خلال التجارب الغنية والثرية، والتي تهدف إلى تطوير القدرات والإمكانيات في هذه المجالات من خلال التجهيزات والحلول الذكية المحلية والعالمية في مجالات الأمن والأمن السيبراني والسلامة والوقاية من الحوادث.

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