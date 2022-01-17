بدء فحوصات كوفيد الأسبوعية لموظفي حكومة الفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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بدأت الفحوصات الدورية لموظفي حكومة الفجيرة، تأكيدًا على تمتعهم بحالة صحية تبين خلوهم من فيروس كوفيد، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة للحد من انتشار الفيروس ، حيث باشرت دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة بتوفير الفحص الدوري بشكل اسبوعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لجميع العاملين في الحكومة، تماشيا مع قرار الالتزام بتطبيق نظام المرور الأخضر باستخدام تطبيق الحصن عند دخول الموظفين الى الدوائر والمؤسسات بحكومة الفجيرة، بهدف تعزيز الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لأي متحور للفيروس ولضمان حركة التنقل الآمنة.

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