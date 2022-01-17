"طرق دبي" توجه السائقين بالقيادة الآمنة وإتباع إرشادات السلامة المرورية أثناء تقلبات الطقس

المصدر: البيان

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وجهت هيئة الطرق والمواصلات سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأجواء الضبابية والماطرة، ودعت سائقي المركبات إلى القيادة الآمنة في الأيام والأسابيع المقبلة التي قد تشهد هطول الأمطار، وبالتالي ترتفع فيها فرص وقوع الحوادث المرورية بسبب انزلاق الإطارات على الطرقات المبللة.

وأكدت الهيئة على أنها سوف تبث رسائل توعوية في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر قنوات الاتصال لتوعية أفراد الجمهور بقواعد وإرشادات السلامة المرورية، أثناء تغير الأحوال الجوية مع قدوم موسم الشتاء وتزايد فرص هطول الأمطار.

وقالت ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق : "تركز الهيئة في حملتها التوعوية على مجموعة من النقاط الإرشادية التي تساعد السائقين على تجنب الحوادث المرورية التي تتسبب بها الأحوال الجوية، وتغيرات الطقس، ومن أبرز تلك النقاط أن يترك السائق مسافة أمان إضافية بين مركبته والمركبة التي أمامه وأن يكون مستعداً لأي حدث مفاجئ، ويتجنب تماماً الانشغال بشيء آخر غير القيادة مثل استخدام الهاتف المتحرك، وأن يحرص على أن تكون نوافذ المركبة والمرآة نظيفة، وأن تكون سرعته في الحدود المعقولة، وأقل من السرعة المقررة في الطريق الذي يسلكه".

وأضافت بن عدي: "تستخدم الحملة التوعوية القنوات الإلكترونية والذكية، لنشر الرسائل التوعوية، مثل مواقع التواصل الاجتماعي والشاشات الإلكترونية في مراكز خدمة العملاء، والشاشات الإعلانية في بعض شوارع دبي، بالإضافة إلى نشر الفلاشات التوعوية في المواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية، مشيرة إلى أن الرسائل التوعوية سوف تكون باللغتين العربية والإنجليزية ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من السائقين وأفراد الجمهور".

وأشارت بن عدي إلى أن الرسائل التوعية تركز على تنبيه السائقين حول متطلبات القيادة في الأجواء الماطرة وضرورة التركيز مع الحذر والانتباه أثناء القيادة، حيث تؤدي السرعة الزائدة على الطرقات المبللة إلى مفاجآت لا يمكن للسائق تفاديها بالسرعة والوقت المناسبين.

ودعت الهيئة السائقين إلى تفقد مركباتهم وصيانتها لا سيما مصابيح الإضاءة ومساحات الزجاج والإطارات ومكابح المركبة، لأنها من الأدوات التي تزيد من قدرة السائق على الرؤية وعلى التحكم في المركبة في الأجواء الماطرة، كما دعت السائقين إلى خفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات، والتوقع دائماً بتوقف حركة السير في الطريق في أي وقت.

نصائح وإرشادات

1- اترك مسافة أمان إضافية بينك وبين المركبة التي أمامك وكن مستعداً لأي حوادث أمامك.

2- كن يقظاً ولا تدع أي شيء داخل مركبتك يشتت انتباهك، مثل الهاتف المتحرك وغيره.

3- احرص على أن تكون نوافذ المركبة والمرآة نظيفة واستخدم المساحات والإضاءة الخارجية، لتزيد من وضوح الرؤية.

4- إذا كان الضباب كثيفاً ولا يمكن متابعة السير أوقف مركبتك خارج الطريق بعيداً عن حركة السير.

5- راقب سرعتك باستمرار، قد تكون سرعتك أكثر مما تظن، وإذا كان الأمر كذلك فاخفض السرعة تدريجياً.

6- استخدم مصابيح الضباب، بجانب المصابيح العادية للمركبة.

لا تقم بالأعمال التالية:

1- لا تستخدم أضواء المصابيح العالية Full Beam حيث يتم انعكاس أضواء المصابيح في الأجواء الضبابية مما يتسبب في انعدام الرؤية لك وللمركبات القادمة من الاتجاه المعاكس.

2- لا توقف مركبتك على الطريق أو بالقرب من خط السير، كي لا تكون أول المشاركين في حادث متتالي مع المركبات القادمة من الخلف.

3- لا تحاول أن تسرع فجأة، حتى وإن بدا لك أن الضباب بدأ ينقشع، فقد تجد نفسك فجأة وسط الضباب مرة أخرى.

4- لا تحاول زيادة سرعتك بتجاوز مركبة بطيئة أمامك، أو الابتعاد عن مركبة خلفك، لأن الطرق المبتلة تساهم في زيادة احتمالية انزلاق المركبة وتقلل من كفاءة المكابح.

5- لا تستخدم إشارات الضوء الرباعية إلا في الحالات الطارئة، لأن استخدامها لمجرد القيادة تحت المطر لا يسمح لك بتنبيه السائقين عندما تتعرض لموقف طارئ.

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