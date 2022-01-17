الإمارات تستضيف المؤتمر العالمي لاتحاد جمعيات الأنف والأذن والحنجرة 2023

المصدر: دبي- البيان

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اختار الاتحاد العالمي لجمعيات الأنف والأذن والحنجرة دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر العالمي لأمراض الأنف والأذن والحنجرة في الفترة ما بين 17 و 21 يناير من العام 2023 في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات في جميع المجالات .

ويعكس اختيار الإمارات لعقد المؤتمر المكانة البارزة للدولة والثقة الدولية بقدراتها على استضافة المؤتمرات العالمية بما يليق بسمعة الدولة.

وفي إنجاز آخر يؤكد كفاءة الكوادر والقيادات الوطنية أعلن الاتحاد العالمي عن اختيار سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس شعبة الإمارات للأنف والأذن والحنجرة لمنصب نائب رئيس الاتحاد العالمي ليصبح الرند أول إماراتي يتولى هذا المنصب الدولي.

جاء ذلك في ختام المؤتمر الحادي عشر للرابطة العربية لأمراض الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات واضطرابات التواصل ومؤتمر الإمارات الثاني عشر للأنف والأذن والحنجرة والسمعيات واضطرابات البلع والتواصل بدبي.

وترأست وزارة الصحة ووقاية المجتمع أعمال المؤتمرين بحضور عدد من كبار المسؤولين وقادة القطاع الصحي في الإمارات ورؤساء الجمعيات الطبية الخليجية وخبراء من دول العالم بمشاركة أكثر من 1500 شخص من أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة والحساسية وجراحة الرأس والعنق وأخصائي الأنف والأذن والحنجرة لدى الأطفال وأخصائي التنفس أثناء النوم وجراحة الوجه والأنف وأخصائي التواصل والبلع ومتخصصين في البحوث والأطباء الشباب في مجال الأنف والأذن والحنجرة.

وتقدم الدكتور حسين عبد الرحمن الرند بالشكر والتقدير إلى الاتحاد العالمي لجمعيات أمراض الأنف والأذن والحنجرة على اختيار دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر العالمي للأنف والأذن والحنجرة واختياره نائبا رئيس الاتحاد.

وقال: " أتقدم بالشكر والامتنان إلى قيادتنا الرشيدة التي وفرت جميع الإمكانات والقدرات للارتقاء بمستوى النظام الصحي لتغدو الدولة ضمن الدول المرموقة وتطوير كفاءة الكوادر الصحية الإماراتية حتى تبوأت مختلف المناصب والمسؤوليات الرفيعة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي" .

وأكد الدكتور الرند العمل بكل مسؤولية لتمثيل الدولة في هذا المنصب الرفيع المستوى بشكل مشرف يليق باسمها ومكانتها العالمية المرموقة.

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