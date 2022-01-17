"كهرباء دبي" تبحث التعاون في الطاقة المتجددة مع وفد سنغافوري

المصدر: البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، معالي جريس فو، وزيرة الاستدامة والبيئة في جمهورية سنغافورة، على رأس وفد رفيع المستوى من الوزارة، في زيارة للاطلاع على أحدث أبرز إنجازات إمارة دبي وبحث سبل التعاون في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة وأهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تهدف إلى ترسيخ مسيرة الاقتصاد الأخضر والاستدامة. وحضر اللقاء من جانب الهيئة، المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز.وهدفت الزيارة للاطلاع على أبرز المشاريع والمبادرات والخطط التي أطلقتها الهيئة تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير أن الهيئة تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. ومن أهم مشروعاتها لتحقيق ذلك، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل، وبقدرة إنتاجية ستصل إلى 5000 ميجاوات بحلول 2030.

وأضاف أن الهيئة أطلقت مبادرات ومشاريع رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة والتي شملت كل تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في إمارة دبي كتقنية الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتقنية الطاقة المائية المخزنة في مشروع المحطة الكهرومائية في حتا باستخدام الطاقة النظيفة.

وتحدث معاليه عن برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس دي)، حيث تعد الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه. ويهدف البرنامج إلى تحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الهيئة بالاعتماد على الأقمار الاصطناعية النانوية وتقنيات إنترنت الأشياء والاستشعار من بُعد، إضافة إلى تأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه، وتأكيد ريادة دبي في الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تبادل المعلومات عبر الاتصالات الفضائية وتقنيات مراقبة الأرض.

واستعرض الطاير مشروع "الهيدروجين الأخضر" الذي دشنته الهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، ويعد المشروع التجريبي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي يمثل أحد ركائز مستقبل مستدام يعتمد على تسريع الانتقال إلى الحياد الكربوني والوصول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تطوير قطاع التنقل الأخضر، والحد من الانبعاثات الكربونية في مختلف الصناعات.

وأضاف أن الهيئة حققت مستويات متفوقة في مؤشرات التنافسية العالمية، وتفوقت الهيئة على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية، بخفض نسبة الفاقد في عام 2020 في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.3% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة. وتمكنت أيضاً من خفض الفاقد في شبكات المياه إلى 5.1% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على أهمية تعزيز وترسيخ سبل تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات، بما يدعم أطر التعاون المشترك للوصول إلى شراكات فاعلة وناجحة لتنمية الاستثمارات في القطاعات الواعدة، إلى جانب كيفية تعزيز أبرز الفرص الاستثمارية في البلدين.

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