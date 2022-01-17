عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية البهاما في إكسبو 2020

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي فريدريك ميتشل وزير خارجية البهاما.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في مقر إكسبو 2020 دبي - بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات كما تم استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان مشاركة جزر الباهاما في إكسبو 2020 دبي ودور هذا الحدث العالمي البارز في استكشاف آفاق أرحب للتعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز الجهود الدولية المبذولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي فريدريك ميتشل ، مؤكدا على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين والحرص على تعزيزها في العديد من المجالات.

من جانبه عبر معالي فريدريك ميتشل عن تطلع بلاده لتعزيز علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات في مختلف المجالات مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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