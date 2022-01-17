عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية كوريا الجنوبية في إكسبو 2020

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي معالي جيونغ وي يونغ وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية بالإضافة إلى سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي جيونغ وي يونغ مؤكدا أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة ترتبطان بعلاقات استراتيجية خاصة وشراكة متميزة اثمرت العديد من المنجزات في المجالات كافة.

وأشار سموه إلى الحرص على تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

حضر اللقاء سعادة عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا الجنوبية.

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