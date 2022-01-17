مؤسسة زايد العليا عضواً بمنظمة التأهيل الدولية لتعزيز حقوق أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي-وام

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أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن انضمامها لعضوية منظمة التأهيل الدولية، وهي منظمة عالمية غير ربحية تأسست في عام 1922 تعمل على تعزيز حقوق أصحاب الهمم وإشرا كهم في جميع أنحاء العالم، وتضم في عضويتها مقدمي الخدمات والوكالات الحكومية والأكاديميين والباحثين والمدافعين عن العملعلى تحسين نوعية حياة أصحاب الهمم من 100 دولة وفي جميع مناطق العالم،وتوفر المنظمة أيضا منتدى لتبادل الخبرات والمعلومات حول البحث والممارسة.

وتلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم رسالة من السكرتارية العامة للمنظمة الدولية بالموافقة على طلب انضمام المؤسسة إلى عضويتها، وهنأت توتا ريكسيبي الأمين العام للمنظمة الدولية مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم علىى انضمامها إلى المنظمة الدولية، واشادت بجهود دولة الامارات العربية المتحدة، وبجهود المؤسسة نحو تقديم ارقى سبل الرعاية والتأهيل لأصحاب الهمم ، ووصفت عمل المؤسسة بأنه رائع في النهوض بحقوقوإدماج أصحاب الهمم في المجتمع و أكد سعادة عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العالم لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ان انضمام المؤسسة إلى عضوية منظمة اعادة التاهيل الدولية يأتي تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات عامة، وإمارة أبوظبي خاصة في خدمة أصحاب الهمم، وسعياً لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات ذات العلاقة محلياً وإقليمياً وعالمياً، بشأن تطوير وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات العالمية المتخصصة في شؤون الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.

وأوضح أن مؤسسة زايد العليا تهدف من الانضمام إلى عضوية المنظمة الدولية فتح مجالات تعاون مع العديد من المؤسسات والجهات المتخصصة الاعضاء بالمنظمة الدولية وفتح آفاقًا رحبة للشراكة بما يخدم أصحاب الهمم، والاستفادة من منتدى المنظمة ومؤتمراتها وورش العمل التي تنظمها والانطلاق نحو توقيع شراكات عالمية في مجال رعاية وتأهيل منتسبي المؤسسة.

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