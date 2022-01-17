«دفاع مدني دبي»: مختبر الإمارات للسلامة الأحدث عالمياً

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد العميد الخبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي أن الآليات والأدوات التي يعمل بها «مختبر الإمارات للسلامة» الذي تم تدشينه مطلع يناير 2022 في دبي، تعد الأحدث عالمياً لافتاً إلى أن المختبر يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ويستخدم أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، والمصمم وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية، ويقدم خدماته في مجالات السلامة والحماية، لافتاً إلى أن المختبر يضم مجموعة من أميز الكفاءات والخبراء الذين يشرفون على جميع عمليات الفحص والتأكد من جودة المواد والأجهزة المستخدمة في عمليات البناء ومطابقتها للاشتراطات المقررة.

وقال العميد الخبير علي حسن المطوع في تصريحات صحفية على هامش مشاركة الدفاع المدني في دبي في فعاليات الدورة 23 لمعرض انترسك المختص بالأمن والسلامة، والمقام في مركز دبي التجاري العالمي والذي تستمر فعالياته حتى 18 يناير الجاري إن المختبر يمثل إضافة نوعية إلى الخطوات والإجراءات المتبعة لحماية الأرواح والممتلكات، ويسهم في تقديم الحلول الذكية، التي تأخذ في الحسبان الوصول إلى أعلى مؤشرات الحماية والوقاية من الأخطار، كما أن المختبر حاصل على شهادة الاعتماد الدولية لمختبرات السلامة وسيكون الجهة الرسمية في الإمارة للحصول على شهادة الاستيفاء وكل ما يتعلق بإصدار شهادات اعتماد منتجات السلامة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المطلوبة للسلامة والوقاية وفق أعلى معايير الجودة.

جاء ذلك بحضور العميد راشد خليفة الفلاسي مساعد المدير العام للخدمات الذكية، والرائد الدكتور أحمد يوسف الشنقيطي مدير إدارة الاتصال الحكومي، ومجموعة من ضباط وأفراد الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز