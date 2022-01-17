تحسين عمليات رصد الهجمات السيبرانية

المصدر: دبي ـ وام

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وقع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أمس، مذكرة تفاهم استراتيجية مع إنجازات، شركة التكنولوجيا الإماراتية المتخصصة في مجالات التحول الرقمي والخدمات السحابية والأمن السيبراني لتحسين عمليات التنسيق وسرعة الاستجابة للهجمات السيبرانية المحتملة في الدولة.

وتهدف المذكرة لحماية الجهات الحكومية وشبه الحكومية استناداً إلى خدمات «رصد التهديدات والاستجابة لها» التي يوفرها مركز الدمج السيبراني التابع لشركة إنجازات.

وقّع على مذكرة التفاهم الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وأسامة ذهبية الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات خلال فعاليات «إنترسك»، أكبر معرض متخصص في حلول الأمن والسلامة في الشرق الأوسط، والذي يقام حالياً في دبي.

وتتولى إنجازات بموجب مذكرة التفاهم تقديم خدمات «رصد التهديدات والاستجابة لها» إلى الجهات الحكومية وتدريب مواطني الدولة في مجال الأمن السيبراني بما يتماشى مع المنهجية الاستباقية التي تتبعها الإمارات في مواجهة جميع التحديات الناجمة عن التطور السريع للتقنيات الرقمية.

كما تتيح المذكرة للشركة إمكانية الإنشاء والتطوير المشترك لمنتجات الأمن الإلكتروني المستقبلية للحد بشكل استباقي من المخاطر السيبرانية وتأمين البنية التحتيّة الرقمية للدولة ما يؤدي إلى تحسين القدرات الأمنية السيبرانية على المستويين المحلي والإقليمي.

وتساعد مذكرة التفاهم الجديدة على ضمان استمرارية الأعمال والحماية الرقمية، إلى جانب دعم القطاعات الوطنية الحيوية في مسيرتها لإنجاز التحوّل الرقمي الشامل.

وتشمل خدمات «رصد التهديدات والاستجابة لها» أيضاً جمع المعلومات عن التهديدات السيبرانية، وعمليات التصدي لها والتحليلات الجنائية الرقمية، مما يتيح للمجلس إمكانية الحصول على رؤية متكاملة عن مشهد التهديدات المتطور باستمرار مع بيانات استباقية وعملية لمساعدته على اتخاذ قرارات وتنفيذ عمليات استجابة مدروسة.

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